Venezia-Inter 0-2, il tabellino della partita della 14ª giornata di Serie A

Venezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022.

ACCORCIATO! – L’Inter fa il suo e ora aspetta buone notizie domani, sperando che almeno una tra Milan e Napoli non vinca. Al Penzo è un facile 0-2 contro il Venezia, che a parte un tiro da fuori di Mattia Aramu nel primo tempo non si rende mai pericoloso. Sblocca la situazione Hakan Calhanoglu, che completa un ottimo mese di novembre col destro dal limite per lo 0-1 al 34′. Finale senza la minima sofferenza, con Lautaro Martinez che si procura un rigore (mano di Ridgeciano Haps vista al VAR) e lo trasforma sull’ultimo pallone. La squadra di Simone Inzaghi si porta almeno per una notte a -1 dalla coppia in testa alla classifica di Serie A. Questo il tabellino di Venezia-Inter.

VENEZIA-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi (62′ Johnsen), Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca (71′ Tessmann), Ampadu (84′ Crnigoj); Aramu (71′ Henry), Okereke (84′ Forte), Kiyine.

In panchina: Lezzerini, Molinaro, Sigurdsson, Modolo, Heymans, Svoboda, Peretz.

Allenatore: Paolo Zanetti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Darmian (71′ Dumfries), Barella (82′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (57′ Vecino), Perisic (82′ D’Ambrosio); Dzeko, Correa (58′ Lautaro Martinez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Sensi, Ranocchia, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli (Di Vuolo – Galetto; Gariglio; VAR Irrati; A. VAR Carbone)

Gol: 34′ Calhanoglu, 96′ rig. Lautaro Martinez

Ammoniti: Aramu, Haps (V), Zanetti (V, allenatore)

Recupero: 0′ PT, 6′ ST