Bastoni: «Centrale? A disposizione! Sapevamo della settimana chiave»

Bastoni si è presentato nella postazione di Inter TV nel post partita di Venezia-Inter. Ecco le sue dichiarazioni a caldo sull’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A.

BEL MOMENTO – Alessandro Bastoni parla dopo Venezia-Inter: «Sapevamo che era una settimana fondamentale per noi, che poteva indirizzare la stagione. Abbiamo iniziato benissimo battendo il Napoli e accorciando: penso sia una di quelle vittorie che aiutano per la classifica e lo spirito. Abbiamo raggiunto gli ottavi di finale di Champions League e dato conferma della nostra forza anche stasera. Non era facile, loro hanno battuto anche la Fiorentina qua in casa: campo ostico, con tanti giocatori che attaccano bene la profondità. Però l’abbiamo approcciata bene e abbiamo portato i tre punti a casa. Al centro della difesa? Mi sono trovato bene, l’ho fatto altre volte in altre occasioni e mi sono trovato bene. Siamo un bel gruppo, sono a disposizione per qualsiasi ruolo e speriamo di continuare così. Lo Spezia? Un’altra partita fondamentale per il nostro percorso in campionato. Dobbiamo entrare con la stessa determinazione di oggi per vincere la partita. Ringrazio i tifosi per il supporto che ci danno ogni giorno, li sentiamo vicini e sempre forza Inter».