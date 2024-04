Udinese-Inter, giornata di valutazioni: per Inzaghi una scelta obbligata

Quella di oggi è una giornata di ultime valutazioni in vista di Udinese-Inter, con l’allenamento di rifinitura verso l’importante trasferta di domani sera. Per Simone Inzaghi si prospetta soltanto una scelta obbligata.

OBBLIGATO – Tempo di ultimi preparativi in vista di Udinese-Inter, gara valevole per la trentunesima giornata e che per i nerazzurri può rappresentare un altro passo verso il ventesimo scudetto. Prevista oggi la conferenza stampa di Simone Inzaghi, nonché l’allenamento di rifinitura nella quale si valuteranno le ultime decisioni per quella che dovrebbe essere la formazione. Un solo obbligo per il tecnico, che dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni dopo l’affaticamento muscolare di cui ha sofferto in settimana. Inutile rischiare, con Carlos Augusto che è il candidato principale a prendere il suo posto a sinistra. Assente anche Stefan de Vrij, che non sarebbe comunque, però, partito da titolare.

Udinese-Inter, Simone Inzaghi punta sui suoi uomini migliori

NIENTE TURNOVER – Tolta la scelta su Bastoni, che appunto non giocherà titolare, Simone Inzaghi per Udinese-Inter punterà chiaramente su tutti i suoi uomini migliori. Niente rotazioni, dal momento che ora i nerazzurri possono giocare una volta a settimana. Per questo sarà confermata in toto la coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, così come il pacchetto difensivo e il centrocampo. L’unico dubbio può riguardare la fascia destra, con la solita alternanza tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Ma, indipendentemente da chi partirà titolare (probabilmente l’olandese), non è impensabile credere che entrambi avranno spazio durante la partita. A gara in corso, poi, occhio anche ai possibili utilizzi di Tajon Buchanan (di fatto unico cambio sulla fascia sinistra) e del rientrante Marko Arnautovic.

PROBABILE FORMAZIONE – Per tirare le somme, quindi, questa è la probabile formazione in vista di Udinese-Inter, in attesa delle ultime valutazioni: Sommer; Carlos Augusto, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram.