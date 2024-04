VIDEO – Udinese-Inter, l’ultimo precedente: poker perfetto

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Udinese, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 20.45. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al dicembre 2023, con una roboante vittoria per 4-0.

PRECEDENTE – Inter e Udinese si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la trentunesima giornata di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 9 dicembre 2023, è arrivata una roboante vittoria per 4-0 in favore dei nerazzurri. Una partita spettacolare quella della squadra di Simone Inzaghi che, per tanti, è forse la prestazione (o una delle) migliore del campionato. A San Siro succede praticamente tutto nei sette minuti prima del fischio di fine primo tempo: al 37′ Lautaro Martinez viene trattenuto da Perez e l’arbitro condede il calcio di rigore che Hakan Calhanoglu trasforma. A seguire arrivano le reti di Dimarco (42′) e Thuram (44′), per poi chiudere nella ripresa con il poker di Lautaro Martinez (84′).

Udinese-Inter, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che sorprese anche il centrocampista Lazar Samardzic. In una recente intervista, il centrocampista – con i trascorsi con l’Inter che tutti conosciamo relativi alla scorsa estate – ha sottolineato quanto proprio i nerazzurri sembrassero inarrestabili. E il video che segue, con gli highlights della partita di San Siro, dimostra proprio quanto in quella partita la squadra di Simone Inzaghi fosse di un livello totalmente superiore. Un livello mantenuto per tutto il corso del campionato e che ha portato i nerazzurri al primo posto in classifica, con miglior attacco e miglior difesa, a +14 sulla seconda.

Qui sopra il video con l’ultimo precedente giocato – lo scorso dicembre – tra Inter e Udinese, dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.