In Udinese-Inter Buchanan si avvicina alla possibilità di giocare

Udinese-Inter potrebbe diventare un’occasione per Buchanan. Le assenze e le scelte obbligate di Inzaghi portano infatti il canadese davvero vicino al campo.

OCCASIONE POSSIBILE – L’impatto di Buchanan col mondo Inter non è stato proprio deflagrante. Per lui da gennaio solo tre presenze per trentatré minuti complessivi. Nella sfida con l’Udinese però le assenze lo avvicinano alla possibilità di giocare. E quindi il canadese potrebbe avere una nuova occasione.

QUESTIONE DI ASSENZE – I conti si fanno in fretta. Inzaghi senza de Vrij ha solo Acerbi come centrale. E questo lo priva anche della sua principale alternativa a Bastoni sulla sinistra (lo stesso Acerbi appunto). Guarda caso però anche Bastoni non sarà della partita a Udine. Il che lascia poche alternative se non schierare in difesa Carlos Augusto. E quindi come arriviamo a Buchanan? Con un passo in avanti, guardando alla fascia.

VICINO AL CAMPO – Carlos Augusto infatti in emergenza fa il difensore di sinistra, diciamo come terza scelta, ma il suo primo ruolo nelle idee di Inzaghi è da esterno sempre a sinistra. Principalmente come riserva di Dimarco, altrimenti come suo cambio quasi fisso. Ma se il brasiliano è l’unico a poter coprire il ruolo di difensore mancino, chi fa la riserva di Dimarco? Eccoci qui arrivare a Buchanan. Certo, il tecnico potrebbe sempre spostare il jolly Darmian a sinistra come visto nelle ultime uscite. Ma sulla carta il canadese in Udinese-Inter è davvero vicino alla possibilità di giocare.