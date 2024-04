Satriano punta a tenere vivo il sogno Brest: leader d’attacco

Alle 13 il Brest scenderà in campo contro il Metz per tenere vivo il sogno della qualificazione alla prossima Champions League. Martin Satriano regolarmente titolare al centro dell’attacco.

SOGNO EUROPEO – Il Brest è la grande rivelazione di questo campionato in Francia, saldo al secondo posto a un punto di vantaggio su Lille e Monaco. Merito anche di Martin Satriano, attaccante in prestito dall’Inter, spesso impiegato come titolare nonostante un esiguo numero di gol (2 in 26 presenze). Anche quest’oggi, nella gara contro il Metz, l*uruguaiano sarà regolarmente al centro dell’attacco per guidare la sua squadra verso una vittoria che proietterebbe ulteriormente il Brest verso la prossima UEFA Champions League.

Satriano imprescindibile per il Brest: che numeri in stagione

FONDAMENTALE – Il lavoro di Satriano lo si nota nel grande impiego che ne ha fatto il tecnico del Brest in questo campionato. Come detto, i gol sono soltanto due e gli assist tre, ma nonostante tutto l’attaccante di proprietà dell’Inter ha raccolto 26 presenze, saltando soltanto la partita contro il Clermont dell’11 febbraio. Un elevato minutaggio di cui sicuramente anche i nerazzurri sono contenti, perché permette all’uruguaiano di proseguire nel suo percorso di crescita e soprattutto di valorizzazione. In particolar modo se, da titolare, aiutasse il Brest a centrare una qualificazione in Champions League che avrebbe del leggendario.

FUTURO – Per parlare del futuro di Satriano ci sarà poi tempo. Quel che è certo è che, visto il suo impiego e visto il possibile budget che il Brest avrebbe a disposizione con un ottimo piazzamento in campionato, l’Inter potrebbe anche ricevere una buona offerta per far sì che quella francese diventi la sua prossima squadra a titolo definitivo. Anche perché in nerazzurro lo spazio sarebbe ben poco e un altro prestito sarebbe una scelta controproducente per un giocatore che ha già compiuto 23 anni. Ecco perché ogni partita, compresa quella di oggi contro il Metz, può rivelarsi importante in tal senso.