Torino-Inter, svelata la maglia per la gara: le immagini dallo spogliatoio

Si avvicina sempre di più Torino-Inter, gara in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino. Tramite i propri canali social, la società nerazzurra ha svelato – con alcune foto dallo spogliatoio – la maglia che sarà indossata questa sera.

MAGLIA SVELATA – Circa due ore al calcio d’inizio di Torino-Inter, gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Con una serie di foto dallo spogliatoio, la società ha svelato la maglia che sarà indossata questa sera dai giocatori.

Seconda maglia per la squadra di Simone Inzaghi. Tutto pronto, quindi, al Grande Torino in vista del calcio d’inizio in programma alle 20.45.