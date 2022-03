Top e Flop di Inter-Salernitana: Lautaro Martinez esplode! Barella illumina

Inter-Salernitana sancisce il ritorno alla vittoria dei nerazzurri che trovano ben cinque gol contro la squadra di Nicola. Finalmente gloria per Lautaro Martinez e Dzeko che siglano rispettivamente una tripletta e una doppietta. Si rivede anche il miglior Barella. Tre punti importanti per i Campioni d’Italia in carica che ora attendono lo scontro tra Napoli e Milan. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ SI SBLOCCA E PORTA A CASA IL PALLONE, DZEKO DOPPIETTA E ASSIST, BARELLA TORNA AI SUOI LIVELLI E ILLUMINA

LAUTARO MARTINEZ – Il piglio diverso lo si nota fin da subito, ma la traversa fa inizialmente temere l’ennesima serata storta. Poi però il tanto atteso gol arriva ed è un tripudio di gioia e di rabbia accumulata. Ne basta uno per farne rotolare in porta altri due perché in fondo era solo una questione mentale, un peso che finalmente adesso sembra essersi alleggerito. Martedì ci sarà l’esame Liverpool e arrivarci con una testa un po’ più libera e una tripletta non può che far bene.

EDIN DZEKO – Impegno costante su ogni pallone, tanta corsa e tantissimo sacrificio che stavolta viene ripagato da un assist per Lautaro e da una doppietta personale. Il bosniaco meritava una serata del genere. Ora testa ad Anfield dove sarà tutt’altro discorso.

NICOLÒ BARELLA – Due mesi duri e complicati per il centrocampista nerazzurro che stasera si riprende la scena, San Siro e la squadra. Due assist meravigliosi per Lautaro Martinez con il quale sembra aver ritrovato la complicità di inizio stagione. Finalmente si rivede il “vecchio” Barella, quello che per un po’ si è smarrito ma che ora certamente non vorrà più mollare il timone. Peccato per l’assenza ad Anfield.

I FLOP DELL’INTER: NESSUNO

FIDUCIA RITROVATA – Inter-Salernitana ha riconsegnato momentaneamente la vetta della classifica agli uomini di Simone Inzaghi che ora attendono da spettatori interessati lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Si è vista una squadra finalmente più vivace, brillante e grintosa delle ultime deludenti uscite. Inoltre gli inserimenti di Joaquin Correa e soprattutto Robin Gosens, che ha fornito un assist, fanno ben sperare per il finale di stagione. Tutti i reparti girano bene ed è dunque una vittoria del collettivo.

