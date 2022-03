Lautaro Martinez: «Grazie a compagni e tifosi. L’importante è che l’Inter vinca!»

Lautaro Martinez è tornato al gol con una splendida tripletta nel successo dell’Inter contro la Salernitana (vedi articolo). Sui propri social, l’argentino dice grazie a chi l’ha sempre sostenuto.

UNO, DUE E TRE – Finalmente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha messo fine al suo lungo digiuno e lo ha fatto in modo spettacolare, con una tripletta nel 5-0 dell’Inter sulla Salernitana. I nerazzurri tornano al successo grazie ai tre gol del Toro e alla doppietta di Edin Dzeko, in una serata da incorniciare per la coppia d’attacco dei campioni d’Italia. Sui propri canali social, il numero dieci ringrazia chi gli è rimasto sempre accanto anche nell’ultimo difficile periodo: “Grazie ai miei compagni, tutto lo staff e tifosi per essere sempre vicino. L’importante è sempre che l’Inter vinca”. L’immagine dell’esultanza davanti ai tifosi che riempivano San Siro accompagna le parole del giovane bomber che è tornato a casa con il pallone del match. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez