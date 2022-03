Inter-Salernitana, le pagelle: Lautaro Martinez 8.5, Barella quasi! Gosens +0.5

Inter-Salernitana è terminata 5-0. Il monologo nerazzurro porta le firme di Lautaro Martinez e Dzeko, ma soprattutto un super Barella in versione assistman. Bene anche Gosens, subito autore di un assist appena entrato. Di seguito le pagelle di Inter-Salernitana

SAMIR HANDANOVIC 6 – Assiste al monologo dei compagni di squadra godendo per la porta inviolata. Il clean sheet è sempre una notizia che fa comodo a chi raccoglie le statistiche. In questo caso fa bene anche per l’umore.

Inter-Salernitana, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 6.5 – Normale amministrazione contro una squadra che crolla dopo il primo gol subito. Difficile dare un voto più alto a un difensore di tale livello a cui l’ultima della classe non fa nemmeno il solletico.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Prestazione tranquilla del centrale olandese, che stavolta non soffre nessun avversario. Inzaghi gli risparmia la mezz’ora finale, sperando di averlo al 100% in Champions League.

– Dal 62′ ANDREA RANOCCHIA 6 – Entra sul 3-0 per far rifiatare il compagno di reparto in vista della trasferta di Liverpool, giocando la mezz’ora finale con concentrazione.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Torna a spingere con regolarità, posizionandosi spesso largo come un terzino. In copertura non deve strafare. Per il resto, vale lo stesso discorso fatto per Skriniar.

Inter-Salernitana, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 7 – Una volta entrato nei meccanismi, Inzaghi non può più farne a meno. Sulla fascia destra è fondamentale, come confermato dall’assist per il 5-0 di Dzeko a coronamento di un’ottima prova.

NICOLÒ BARELLA 8 – Lautaro Martinez segna, ma le occasioni vengono create tutte dal numero 23 nerazzurro. Doppio assist, che sarebbe triplo già nei primi 45′ se non fosse per la traversa. Nella ripresa completa la sua partita giocando anche negli altri due ruoli del centrocampo, visto che a Liverpool non ci sarà per squalifica e Brozovic né Calhanoglu presentano alternative in panchina. Finalmente torna a giocare a calcio con oltre due mesi di ritardo.

MARCELO BROZOVIC 7 – Che vuole essere nel vivo del gioco nerazzurro si capisce dalla posizione presa in campo, più volte in mezzo ai due centrali difensivi (Skriniar e de Vrij) anziché tra le due mezzali. Il croato si gestisce, senza particolari accelerate, portando a termine una prestazione matura.

– Dal 71′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Venti minuti a buon ritmo, che si sarebbero dovuti concludere con un rigore guadagnato proprio prima del 90′. L’arbitro glielo nega. Pazienza.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Non fosse finita 5-0 senza appello, sarebbe stato il peggiore in campo in maglia nerazzurra. Che sia un problema tecnico legato ai tacchetti o di altro genere, il centrocampista turco non appare settato sulle stesse frequenze dei compagni. A Liverpool vedremo un altro tipo di partita da parte sua?

– Dal 62′ ARTURO VIDAL 6 – Entra benissimo a differenza delle ultime due uscite stagionali, caratterizzate perlopiù da critiche e polemiche. Dà l’impressione di poter trovare anche la via del gol.

MATTEO DARMIAN 6.5 – Non fa rimpiangere Perisic. Anzi, pur giocando a sinistra riesce a confezionare una prestazione precisa in entrambe le fasi di gioco. Non si vedeva da due-tre partite, sia su quella fascia sia con la maglia numero 36.

Dal 62′ ROBIN GOSENS 6.5 – Entra, bagnando il suo debutto in Serie A con la maglia dell’Inter con il primo assist per il primo gol di Dzeko. Gli bastano un pallone e due minuti. In mezz’ora scarsa si propone continuamente, facendo capire da subito il nuovo potenziale a disposizione dell’Inter in questo finale di stagione.

Inter-Salernitana, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 7.5 – Lotta come sempre su ogni pallone giocando lontano dalla porta. Anche in occasione dell’assist per Lautaro Martinez agisce praticamente da trequartista-ala destra, mettendosi a completo servizio della squadra. Poi si scatena anche da centravanti, trovando finalmente la rete o meglio le reti: doppietta, da sinistra a destra.

– Dal 75′ JOAQUIN CORREA 6 – Come nel caso di Calhanoglu, è il “peggiore” dei subentrati ma solo perché sbaglia l’occasione del 6-0. La speranza è che si sia conservato il gol per una serata in cui il peso specifico sarà più importante. Fondamentale ritrovarlo a pieno regime.

LAUTARO MARTINEZ 8.5 – Si sblocca a metà primo tempo dopo aver colpito una traversa e si ripete prima della fine del primo tempo. Gli serviva solo l’input per tornare a fare ciò che gli riesce meglio. La tripletta gli permette di portarsi a casa il pallone ma è in serata da pokerissimo. Che sia un nuovo inizio dopo le troppe chiacchiere negative sul suo conto nelle ultime settimane. Il migliore.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 7 – Non rischia nulla, schierando la formazione migliore possibile senza pensare alla trasferta di Liverpool. E la prestazione dominante e vincente gli dà ragione. Il 5-0 non è la replica di quanto già visto a Salerno, dal momento che stavolta si tratta di una reazione scaccia-crisi. Bisogna ripartire da qui.

I voti degli avversari: la Salernitana di Davide Nicola

SALERNITANA: Sepe 4; Mazzocchi 5 (dal 71′ Obi 6), Dragusin 4, Fazio 4, Ranieri 5; Verdi 5.5 (dal 60′ Zortea 6), Lassana Coulibaly 5, Ederson 5.5 (dal 71′ Radovanovic 5.5), Kastanos 5 (dall’83’ Ruggeri SV); Mousset 5 (dal 60′ Perotti 5), Djuric 5. All. Nicola 4