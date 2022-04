Top e Flop di Inter-Roma: Calhanoglu fa 10! Brozovic e una scelta vincente

Inter-Roma si è chiusa sul risultato di 3-1 per la squadra di Inzaghi che si riporta momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa della risposta del Milan impegnato domenica sul campo della Lazio (vedi report). I nerazzurri conquistando la quinta vittoria consecutiva e guardano al recupero con il Bologna con serenità e positività. Calhanoglu e Brozovic decisivi. Scopriamo i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: CALHANOGLU ASSIST-MAN E NON SOLO, BROZOVIC INCANTA SAN SIRO, DIMARCO SCELTA VINCENTE

HAKAN CALHANOGLU – È il primo a scaldare i guantoni di Rui Patricio al 18′ con un gran tiro dalla distanza. Da lì in poi la sua prestazione non fa altro che crescere di livello e infatti arrivano due assist: il primo, bellissimo, in verticale per la rete sblocca-risultato di Denzel Dumfries e il secondo da calcio d’angolo per la testa di Lautaro Martinez, la specialità della casa. Il conto degli assist stagionali sale a dieci: un bel bottino. Inoltre non fa mancare il suo apporto in fase difensiva con un gran lavoro. L’unico neo della partita è l’ammonizione, evitabile, rimediata sul finire di partita.

MARCELO BROZOVIC – Ormai è inutile utilizzare aggettivi letti e riletti, cadremmo nella banalità. La sua centralità è sotto gli occhi di tutti ed è stata fin troppo evidente nel momento in cui è rimasto fuori per infortunio. Trova un’altra bellissima rete dopo quella siglata allo Spezia che nasce da un’imbeccata di Ivan Perisic, poi tutto il resto porta la sua firma: il croato si smarca nello stretto con un bel dribbling e fa partire un tiro forte e preciso sotto all’incrocio, lì dove Rui Patricio non può far nulla. Anche lui rimedia un giallo sul finire del primo tempo. Al 72′ lascia il campo per far posto a Roberto Gagliardini e la differenza è enorme.

FEDERICO DIMARCO – Un po’ a sorpresa Inzaghi decide di affidarsi a lui dal 1′ lasciando fuori un titolarissimo come Alessandro Bastoni: scelta che si rivela vincente. Dimarco non fa mai mancare la spinta in attacco mettendo anche un bel cross in area che porta Dumfries a sfiorare la doppietta personale. A inizio secondo tempo è prezioso su un’azione pericolosa della Roma anticipando Stephan El Shaarawy pronto al tiro: esulta come se avesse segnato e questo la dice lunga sullo spirito dell’Inter.

I FLOP DELL’INTER: SANCHEZ RISCHIA DI REGALARE IL 2-3 ALLA ROMA

ALEXIS SANCHEZ – Entra all’82’ al posto di un Lautaro Martinez ancora in gol con un sorriso smagliante, che ovviamente ci sta tutto visto il risultato di 3-0. Poco dopo il suo ingresso la Roma sigla l’1-3 con Henrikh Mkhitaryan e per poco non fa anche il 2-3 proprio a causa di un ‘assist’ del cileno che sbaglia completamente passaggio. Per fortuna salva tutto Bastoni. Ingresso un po’ troppo leggero e vacanziero: tutto ciò che non serve adesso.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Inter-Roma