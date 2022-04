Inter-Roma 3-1, Lautaro Martinez cala il tris! Primo posto (in attesa)

Termina Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 2-0 (vedi report).

TRIS FINALE – La ripresa riparte esattamente da dove si era concluso il primo tempo, con l’Inter che prova a mettere in ghiaccio la partita. E al 52′ è Lautaro Martinez a svettare sopra tutti su un calcio d’angolo battuto come una pennellata da Hakan Calhanoglu e a insaccare il pallone che vale il 3-0. Una rete che sembra mettere in ghiaccio la partita, fino però al minuto 85, quando Eldor Shomurodov si guadagna il fondo sulla sinistra, diagonale in mezzo con Mkhitaryan che di piatto scaglia il pallone del 3-1 all’incrocio, accorciando così le distanze.

Inter-Roma, il tris di San Siro vale il primo posto momentaneo

VETTA MOMENTANEA – Qualche momento di leggera apprensione negli ultimi minuti, con i giallorossi che tengono il possesso cercando di accorciare ulteriormente le distanze, ma la retroguardia nerazzurra è attenta. Specialmente al 91′, quando Alessandro Bastoni mura una conclusione da posizione ravvicinata di Carles Perez. Termina così sul 3-1 Inter-Roma, dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro. Una vittoria, questa, che lancia momentaneamente i nerazzurri in testa alla classifica. In attesa della gara di domani tra Lazio e Milan.

INTER 3 – 1 ROMA

MARCATORI: Dumfries (I) al 30′, Brozovic (I) al 40′, Lautaro Martinez (I) al 52′, Mkhitaryan (R) all’85’

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 77 Mkhitaryan, 27 Sergio Oliveira, 7 Lorenzo Pellegrini (C), 59 Zalewski; 92 El Shaarawy, 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer; 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 17 Veretout, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 64 Afena-Gyan.

Allenatore: José Mourinho