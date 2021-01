Top e Flop di Inter-Juventus: marchio Barella! Vidal morde. Uno da veterano

Inter-Juventus si è chiusa sul risultato di 2-0 per i nerazzurri (QUI le statistiche), che mandano così un messaggio importante al campionato. Gli uomini di Conte gioca la partita perfetta, sprecando anche tante occasioni da rete. Vidal ritrova la grinta di un tempo contro la sua ex squadra. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: BARELLA CONUIQSTA LA SCENA E DOMINA IN LUNGO E IN LARGO, VIDAL COME IN PASSATO CONTRO IL SUO PASSATO, BASTONI MOSTRUOSO

BARELLA – L’Inter mette alle corde la Juventus fin dai primi minuti, giocano tutti un’ottima gara ma la scena è certamente di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo fa subito capire di essere in serata, si muove continuamente e non molla una sola zolla di campo. Sforna un assist perfetto per la testa di Arturo Vidal e chiude il match con un gran gol: marchio indelebile. Dominante.

VIDAL – Ritrova la grinta di un tempo proprio contro il suo passato. Vidal lotta su ogni pallone e mette a segno il suo primo gol in campionato in maglia nerazzurra. Non solo ottimi inserimenti in area per l’ex bianconero, ma anche un’ottima fase difensiva. Finalmente una partita giocata da Vidal, quello vero. Travolgente.

BASTONI – La prestazione del giovane difensore dell’Inter è quella di un veterano. Sicuro dietro, preciso in fase di impostazione e anche assist-man: il lancio per il gol di Barella è spaziale. Prova mostruosa.

I FLOP DELL’INTER: IMPOSSIBILE BOCCIARE QUALCUNO. I NERAZZURRI GIOCANO UNA PARTITA TATTICAMENTE PERFETTA E ATTENTA, NONOSTANTE I TANTI GOL SPRECATI. NESSUN FLOP, MA TANTI MIGLIORI IN CAMPO.

