Statistiche Inter-Juventus: Conte domina per 90′. 2-0 stretto:...

Statistiche Inter-Juventus: Conte domina per 90′. 2-0 stretto: lo dicono i dati

Condividi questo articolo

Statistiche Inter-Juventus: i nerazzurri di Antonio Conte (qui le pagelle) riescono a portare a casa tre punti pesantissimi contro i rivali di sempre. Grande prova del centrocampo, tra Barella e Vidal, ma il possesso palla è degli ospiti. Tante occasioni fallite: superiorità schiacciante

STATISTICHE INTER-JUVENTUS – La squadra di Antonio Conte trova tre punti importantissimi per la corsa allo scudetto. Grande prova del centrocampo e, in particolare, di Barella e Vidal che difendono bene e ripartono con tempismo e energia. Il possesso palla paradossalmente è della Juventus con il 52%, ma ciò è dovuto al fatto che i nerazzurri aspettano e ripartono in velocità. La tattica funziona.

ALTRI DATI – Prima e dopo il gol di Barella che di fatto ha chiuso la partita, sono tante le occasioni che l’Inter di Conte non ha sfruttato. La sensazione è che il passivo sarebbe potuto essere anche molto più largo. Sono 16 i tiri totali dei nerazzurri di cui solo 6 in porta. La Juventus ha calciato solo 8 volte, di cui 4 in porta.