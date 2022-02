Tomori recupero lampo per il derby Inter-Milan, ma il favorito è un altro – Sky

Tomori ha recuperato a tempo di record dopo l’infortunio dello scorso 13 gennaio (vedi articolo). Il difensore è arruolabile per il derby Inter-Milan, ma secondo Sky Sport c’è un altro favorito.

RITROVATO – Fikayo Tomori, a livello teorico, può giocare il derby Inter-Milan di sabato. Il difensore rossonero si è infortunato contro il Genoa in Coppa Italia il 13 gennaio, con successiva operazione al menisco. Ora però ha recuperato: Sky Sport informa come da due giorni si stia allenando quasi per intero con la squadra, senza sentire fastidi al ginocchio. La diagnosi era trenta giorni di stop, dovesse giocare la stracittadina lo farebbe con otto d’anticipo sulla tabella di marcia. Un vero e proprio recupero lampo quello di Tomori, ma ora tocca a Stefano Pioli decidere. Considerato che il Milan avrà quattro partite ravvicinate (tre di Serie A e una di Coppa Italia) appare difficile che lo rischi da subito. Il favorito in difesa per il derby a ora è Pierre Kalulu.