Tomori, niente Inter! I tempi di recupero ufficiali per il centrale del Milan

Brutte notizie in casa Milan. Nella sfida di Coppa Italia di ieri contro il Genoa infatti è uscito infortunato Fikayo Tomori per un problema al ginocchio. Oggi le voci su un possibile lungo stop si sono susseguite e poco fa è uscito un comunicato ufficiale del Milan.

RECUPERO – La notizia è che Tomori contro l’Inter non ci sarà. Questo è quello che si capisce dal comunicato ufficiale diramato dal Milan sulle condizioni del suo difensore centrale. Ecco il comunicato.

AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri.L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Fikayo sta bene e inizierà da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni.

Trenta giorni dunque che costringeranno Tomori a saltare anche il big match con la Juventus. L’obiettivo è Salernitana-Milan del 20 febbraio.