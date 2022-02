Trajkovski: «Lautaro Martinez il migliore in Italia! L’Inter sta dominando»

Trajkovski, ex attaccante del Palermo, è ora all’Al-Fayha in Arabia Saudita. Il giocatore della Macedonia del Nord, che fra poco meno di due mesi sfiderà l’Italia nei play-off per i Mondiali, in collegamento con Sportitalia indica in Lautaro Martinez dell’Inter la punta migliore della Serie A.

LA PREFERENZA – Aleksandar Trajkovski dice chi vorrebbe vedere vincere la Serie A: «Io voglio che lo vinca il Napoli, perché ci gioca Eljif Elmas. Però l’Inter è forte, si vede che sta dominando in campionato. Vediamo alla fine, però io voglio che il Napoli vinca il campionato. Il miglior attaccante in Italia? Ci sono tanti giocatori bravi in Serie A. Se devo dirne uno mi piace molto Lautaro Martinez come gioca all’Inter, come attaccante. È sempre attivo: fa quello che deve fare, fa gol e fa assist. Se devo dirne uno è lui».