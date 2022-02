Bremer, doppio vantaggio per l’Inter nonostante il rinnovo col Torino – SI

Bremer ieri ha rinnovato il contratto col Torino (vedi articolo). Questo però non esclude una cessione a fine stagione, anzi: secondo Sportitalia l’Inter resta favorita e ha un doppio vantaggio.

FAVORITI – L’Inter resta assolutamente in corsa per Gleison Bremer. Il difensore ha rinnovato col Torino ieri, spostando la scadenza di un anno rispetto al 30 giugno 2023 per permettere ai granata di non perderlo a prezzo di saldo. A fine stagione ci sarà una prevedibile asta, ma secondo Sportitalia l’Inter può puntare su due vantaggi. Il primo è che ha il gradimento di Bremer, il secondo è che l’agente del difensore brasiliano è lo stesso con cui la dirigenza nerazzurra ha appena concluso l’acquisto di Robin Gosens, ossia Paolo Busardò. Su Bremer ci sono anche Juventus e Milan dalla Serie A assieme al Tottenham di Antonio Conte come pretendente dall’estero.