Bremer accordo con l’Inter? Il Torino cambia gli scenari: ufficiale il rinnovo!

Bremer, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ha già raggiunto un’intesa con l’Inter per la prossima stagione (vedi articolo). Il difensore brasiliano, intanto, ha firmato il rinnovo di contratto con il Torino che, di fatto, cambia gli scenari di mercato. Di seguito i dettagli riportati nel comunicato ufficiale del Torino.

RINNOVO – Bremer in attesa di capire quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione, ha rinnovato di un altro anno il suo contratto con il Torino (inizialmente in scadenza a giugno 2023). Di seguito il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024“.

