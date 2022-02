Bremer-Inter, c’è l’accordo! Si lavora per Frattesi e Scamacca (e un piano B) – CdS

L’Inter dopo l’arrivo di André Onana e di Robin Gonses, continuerà a programmare il futuro. Come riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, ecco nel dettaglio la situazione legata a Bremer, Frattesi e Scamacca.

PROGRAMMAZIONE – L’Inter, forte attualmente del primo posto in classifica e, soprattutto, della qualificazione in UEFA Champions League in vista del prossimo anno, lavora con leggerezza per programmare la prossima stagione in totale serenità. In tal senso, dopo gli arrivi di Onana e Gosens, la società ha già raggiunto un accordo con Bremer. Per il difensore granata, resta da trovare l’accordo con il Torino. Inoltre, la dirigenza nerazzurra ha già avviato da tempo i contatti con il Sassuolo per arrivare a Frattesi e a Scamacca, con il giovane Raspadori sullo sfondo qualora dovesse saltare l’affare per il centravanti romano. Insomma, esiste già una traccia su come proseguire il percorso, senza perdere di competitività, anche nell’eventualità di dover sacrificare qualche pedina pregiata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno