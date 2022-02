Lautaro Martinez, via del gol ritrovata in nazionale. Adesso l’Inter

Lautaro Martinez non sta vivendo un periodo brillante con la maglia dell’Inter. Il “Toro” però ha ritrovato la via del gol con la Nazionale argentina. Segnali positivi che fanno ben sperare

DUE FACCE – Lautaro Martinez sta vivendo un periodo, per così dire, a due facce: con l’Inter, il “Toro”, nelle ultime settimane, ha vissuto un periodo di flessione, specie in zona gol. La rete, infatti, se si esclude il rigore trasformato in Supercoppa contro la Juventus, gli manca dal 17 dicembre, giorno della goleada nerazzurra contro la Salernitana. Da allora tante prestazioni rivedibili e poca precisione sotto porta. Con la Nazionale argentina, invece, continua il feeling con il gol: anche questa notte, nella sfida contro la Colombia, Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino, ripetendosi dopo il gol trovato contro il Cile. Una continuità incoraggiante che da segnali positivi anche per il prosieguo del campionato.

POSITIVI – Lautaro Martinez dovrà ritrovare la via del gol anche con la maglia dell’Inter. I nerazzurri, ora più che mai, hanno bisogno delle reti del loro principale riferimento offensivo, vista la mole di sfide chiave che attendono la squadra di Inzaghi nel mese di febbraio. Si comincia subito col botto: sabato, a San Siro, andrà in scena il derby contro il Milan. Poi la sfida di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho e, infine, l’altra sfida scudetto contro il Napoli. Per poi tornare in europa contro il Liverpool. Due settimane decisive in cui, il “Toro”, dovrà lasciare il segno.