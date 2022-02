Delusione Onana: Camerun fuori ai rigori in Coppa d’Africa con l’Egitto

Grossa delusione per Onana nella semifinale di Coppa d’Africa. Il Camerun del prossimo portiere dell’Inter esce ai rigori con l’Egitto: 0-0 al 90’ e al 120’, dal dischetto è 1-3.

DAGLI UNDICI METRI – Egitto in finale di Coppa d’Africa, affronterà il Senegal domenica alle 20 per il titolo. Niente da fare per il Camerun di André Onana, che da Paese organizzatore si ferma alle semifinali. Eppure nei novanta minuti sono i padroni di casa ad andare più volte vicini al gol. Nel primo tempo su un corner Michael Ngadeu-Ngadjui colpisce l’incrocio dei pali, nella ripresa stessa sorte a Samuel Oum Gouet con un tiro da fuori. Al 56′ invece Onana è bravissimo a salvare su contropiede fuori area con Mohamed Salah lanciato, mentre al 90′ espulso il tecnico del Camerun Carlos Queiroz. Nei tempi supplementari è invece l’Egitto a sfiorare il gol partita, al 118’ con Ramadan Sobhi che si libera bene in area sulla destra ma sul cross basso non riesce a trovare nessuno dei suoi tre compagni appostati nell’area piccola. Si va ai rigori, al terzo (secondo dei suoi) Harold Moukoudi si fa parare il tiro da Gabaski. Quest’ultimo si impone anche su James Lea Siliki. Clinton N’Jie invece calcia a lato: l’Egitto va in finale vincendo 1-3, per il Camerun grossa delusione. E Onana non azzecca mai l’angolo nei suoi tre rigori fronteggiati.