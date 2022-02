Ibrahimovic verso l’assenza in Inter-Milan ma non è il solo. Novità su Tomori – Sky

Ibrahimovic difficilmente farà miracoli per essere in campo nel Derby di Milano. E non sarà l’unico assente rossonero in Inter-Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tentativo in extremis verrà fatto da Tomori

QUI MILANELLO – A differenza dell’Inter di Simone Inzaghi (vedi aggiornamento), il Milan di Stefano Pioli sta bene ma non benissimo. E il non benissimo è riferito all’attacco. L’ex Zlatan Ibrahimovic probabilmente non sarà a disposizione di Pioli per il Derby di Milano al pari di Ante Rebic. Lo svedese anche oggi ha svolto allenamento differenziato in palestra, senza nemmeno scendere in campo con il resto della squadra. Con ormai un solo allenamento a disposizione prima di Inter-Milan, Ibrahimovic va verso il forfait. Lo stesso vale per Rebic, che sta un po’ meglio. Per il croato oggi allenamento personalizzato in campo. Sta meglio ma non al punto di essere disponibile sabato. La buona notizia, invece, riguarda la difesa e arriva da Fikayo Tomori, che si sta allenando bene dopo l’infortunio. Tomori ha svolto quasi tutto l’allenamento di oggi con la squadra. La sensazione del giornalista Manuele Baiocchini – inviato di Sky Sport presso Milanello – è che Tomori possa essere quantomeno convocato, ma difficile è che possa giocare titolare. Infine, a centrocampo Franck Kessié va verso la maglia da titolare nel ruolo di trequartista.