Inter-Milan, dubbi ridotti al minimo per Inzaghi. Sanchez atteso alla fine – Sky

Inter-Milan è in arrivo e in casa nerazzurra è praticamente tutto pronto. Inzaghi testerà Sanchez solo nell’ultimo allenamento settimanale, avendo praticamente già deciso come giocare. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport direttamente da Appiano Gentile

ATTACCANTI RIENTRATI – L’Inter sta bene e con Simone Inzaghi continua a preparare il Derby di Milano ad Appiano Gentile. Tutti i nazionali sudamericani sono rientrati a Milano. Oggi si è rivisto Lautaro Martinez, che ha lavorato in parte a livello individuale e in parte a livello collettivo. Domani è prevista una seduta completa in cui sarà protagonista anche Alexis Sanchez, che è rientrato oggi e si unirà subito al gruppo per l’allenamento della vigilia. Anche per questo l’argentino è sempre favorito per giocare dal 1′ in Inter-Milan al fianco di Edin Dzeko, con il cileno inizialmente in panchina. Il giornalista Andrea Paventi – inviato di Sky Sport presso Appiano Gentile – conferma le sensazioni sul ruolo di Denzel Dumfries (vedi focus). I dubbi di formazione per Inzaghi in vista di Inter-Milan sono ormai praticamente nulli.