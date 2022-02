Brozovic e l’Inter, nulla di cambiato in 24 ore. Barcellona? Immotivato – SI

Nella giornata di ieri si è diffusa una voce riguardante Brozovic e il Barcellona a parametro zero. Da Sportitalia Mercato il giornalista Longari ribadisce come non ci siano motivi per l’Inter di avere paura dei catalani.

TUTTO SMENTITO – Il Barcellona non ha fatto un nuovo affondo recente per Marcelo Brozovic. Nel corso di Sportitalia Mercato il giornalista Gianluigi Longari ribadisce, dopo averlo fatto già ieri (vedi articolo), come non ci siano novità nelle ultime ventiquattro ore da giustificare l’allarmismo circolato nel giovedì appena concluso. Anzi: Brozovic ha un accordo sulla parola con l’Inter per il rinnovo. Certo, finché non c’è la firma tutto può ancora accadere, ma la società è ottimista che possa arrivare la fumata bianca in tempi molto rapidi. Per Ivan Perisic, invece, la situazione è diversa da Brozovic ma si farà un tentativo.