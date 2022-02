Brozovic-Barcellona, situazione vecchia. Ma l’accordo è con l’Inter – SI

Ieri sera c’è chi ha fatto circolare una voce su Brozovic nel mirino del Barcellona, pronto a prenderlo a parametro zero visto il contratto in scadenza al 30 giugno. Sportitalia però ribadisce come il croato rinnoverà con l’Inter.

PAURA MINIMA – Che il Barcellona voglia Marcelo Brozovic è noto, che ci possa riuscire è tutt’altro che realistico. Stando a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i catalani avevano già provato a prenderlo l’anno scorso, in una trattativa che riguardava anche Emerson Royal poi non andata in porto. La richiesta è di lunga data, la possibilità di portarlo in blaugrana è bassa. Brozovic ha un accordo verbale con l’Inter, da ratificare in pochi giorni e con dettagli minimi da definire (vedi articolo). Vero che non ci sono le firme e nel mercato tutto può accadere, ma appare difficile che all’ultimo Brozovic possa cambiare idea e andare al Barcellona.