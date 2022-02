Perisic e il rinnovo, l’Inter non accetta le richieste. Ma si tratta – SI

Perisic è, come Brozovic, in scadenza al 30 giugno e a differenza del centrocampista la questione contratto è tutta da definire. Da Sportitalia si segnala come l’Inter stia proseguendo la trattativa, nonostante l’arrivo di Gosens.

IN BILICO – Fra cinque mesi, al momento, Ivan Perisic sarà svincolato. La richiesta del croato per rinnovare con l’Inter, secondo Sportitalia, è cinque milioni di euro netti a stagione per tre anni. Troppi per la dirigenza nerazzurra, che in un’ottica di spending review punta ad abbassare il monte ingaggi soprattutto con gli ultratrentenni (ieri l’esterno ne ha compiuti trentatré). Non è però detta l’ultima parola su Perisic. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti, per capire se si può arrivare a un punto d’incontro. L’arrivo di Robin Gosens ha cambiato gli scenari e Perisic non ha più una posizione di forza nella trattativa nei confronti dell’Inter.