Prima Pagina IN Edicola: Milan e Napoli alleate contro l’Inter. Pioli alla Gasperini

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Due contro uno. Milan e Napoli si alleano per evitare il festival scudetto dell’Inter. Primo atto con il derby: le mosse di Pioli alla Gasperini. Dopo il Diavolo ci sarà il match con gli azzurri: Inzaghi vuole i punti per la fuga. La strategia del tecnico rossonero: domani proverà a imitare l’Atalanta. Gullit: «Senza Ibrahimovic il Milan perde qualità. Nerazzurri leggermente favoriti ma Pioli sta facendo un ottimo lavoro».

TUTTOSPORT

Il Festival di San Siro. Domani Inter-Milan, il derby in musica.