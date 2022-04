Tomori disastro, Lautaro Martinez lo mette in crisi: i voti in Inter-Milan – CdS

Tomori non gioca di certo la sua miglior partita da quando è in Italia, anzi. Il difensore rossonero è il peggiore in campo in Inter-Milan. E i compagni non fanno poi tanto meglio. Di seguito i voti del Corriere dello Sport odierno riferiti alle singole prestazioni in casa Milan

IL MIGLIORE – In casa Milan si salva solo Brahim Diaz, che prende 6,5 per il secondo tempo giocato nel Derby di Milano a San Siro: “Ci voleva poco a fare meglio di qualche compagno. Ma il suo è l’atteggiamento giusto, anche se non gli riesce il ribaltone come era accaduto in campionato. La solita pecca, però: gli manca concretezza”.

I PROMOSSI – Sufficienza piena anche per Mike Maignan, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, che al termine di Inter-Milan di Coppa Italia ottengono un 6 striminzito sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Lo stesso voto del “peggiore” dell’Inter (vedi articolo).

I BOCCIATI – Appena insufficienti Davide Calabria, Matteo Gabbia, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Junior Messias e Rafael Leao, giudicati con il 5,5. Fanno addirittura peggio Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Franck Kessié e Olivier Giroud con un 5 pieno.

IL PEGGIORE – Bocciatura netta per Fikayo Tomori, che con 4,5 è il peggiore in campo in assoluto: “Un disastro. È vero che Lautaro era in stato di grazia, ma la sensazione è che proprio i colpi e le caratteristiche dell’argentino lo mettano in crisi. Lo spazio che gli lascia sull’1-0 è un errore grave. Ed è sempre lui a tenerlo in gioco sul 2-0”.

SENZA VOTO – Ingiudicabile la prestazione di Marko Lazetic, entrato a partita già compromessa per i dieci minuti finali, recupero compreso.

L’ALLENATORE – Infine, non si salva nemmeno il tecnico Stefano Pioli, a cui il collega Pietro Guadagno dà 5: “La sconfitta è probabilmente più netta di quanto si è visto in campo. Ma il Diavolo sbaglia l’approccio e deve subito inseguire. E così, di fatto, annulla il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre”.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

