Lautaro Martinez al top, Brozovic anima dell’Inter: le pagelle del Derby – TS

Inter-Milan si è conclusa con un netto 3-0 da parte della formazione di Inzaghi. Lautaro Martinez incanta, Brozovic anima della squadra: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Milan si è conclusa con un netto 3-0, con la squadra nerazzurra che, dopo 11 anni, torna in finale di Coppa Italia. Migliore in campo per l’Inter Lautaro Martinez: il “Toro” come scrive l’edizione odierna del Tuttosport, “illumina la semifinale con una doppietta. Fa sempre la cosa giusta e, a inizio ripresa sfiora il tris” voto 8. Prestazione positiva anche per Correa: è sempre nel vivo del gioco e confeziona l’assist per il 2-0 del compagno di reparto, voto 7. Ottima prestazione anche di Brozovic: è l’anima dell’Inter, il quotidiano torinese definisce il suo assist per Gosens “da standing ovation”, voto 7,5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino