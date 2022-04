Lautaro Martinez espia il rigore sbagliato, Inzaghi meglio di Conte all’Inter – CdS

Lautaro Martinez domina in Inter-Milan e anche le pagelle della partita. L’attaccante argentino è il migliore in campo anche per il Corriere dello Sport oggi in edicola, mentre fuori dal campo è Inzaghi il grande protagonista nerazzurro

IL MIGLIORE – In Inter-Milan non c’è dubbio su Lautaro Martinez protagonista, a cui il Corriere dello Sport dà un 8 in pagella: “Un derby da dominatore. Non solo per la doppietta (la seconda in una stracittadina), anzi: lucido e chirurgico, non sbaglia una giocata, arrivando ad ‘abusare’ di Tomori. Il primo gol è un gioiello, molto simile a quello rifilato all’Atalanta a inizio campionato. Prestazione sontuosa: così ha pure ‘espiato’ il rigore sbagliato nella prima sfida di campionato”.

IL PEGGIORE – L’ex Hakan Calhanoglu nel Derby di Milano prende il voto più basso, un 6, che è comunque una sufficienza piena: “Sente (troppo) la partita. A differenza del suo primo derby da interista, non riesce a incanalare la pressione. Così alterna buone giocate a imprecisioni assortite”. Stesso voto per Arturo Vidal, che lo rimpiazza nel finale. Idem Alexis Sanchez e Edin Dzeko, coppia offensiva al triplice fischio finale.

ALLENATORE – Porta a casa un 8 in pagella come Lautaro Martinez anche Simone Inzaghi, proprio come per noi (vedi pagelle di Inter-News.it), giudicato così dal collega Pietro Guadagno: “Al quarto tentativo vince nettamente il suo primo derby e conquista la finale di Coppa Italia, altra competizione in cui fa meglio di Conte. Fatti e numeri sono dalla sua parte”.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

