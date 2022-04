VIDEO – Inter-Milan 3-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Milan, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN FINALE! – Inter-Milan 3-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter è di nuovo in finale dopo undici anni! Al quarto tentativo vince il primo derby stagionale, schiantato il Milan dopo lo 0-0 dell’andata e stasera si saprà se l’11 maggio sarà Fiorentina o Juventus. Bastano tre minuti per sbloccare la stracittadina: cross dell’ex Matteo Darmian, Lautaro Martinez prende il tempo a Fikayo Tomori e con una gran girata di destro piega le mani a Mike Maignan. Per metà tempo meglio i nerazzurri, poi crescono i rossoneri con Samir Handanovic che deve opporsi due volte a Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Quando non ci riesce è provvidenziale Ivan Perisic, che al 39′ salva sulla linea su Franck Kessié. Dal possibile 1-1 al 2-0 in un minuto: contropiede, filtrante di Joaquin Correa perfetto per Lautaro Martinez che scavalca Maignan e fa doppietta. Al 66′ corner con rimpallo, tiro di Ismael Bennacer e palla in rete. Sarebbe il 2-1, ma Pierre Kalulu è in fuorigioco attivo perché ostruisce la linea di visuale di Handanovic. Dopo tre minuti l’arbitro Maurizio Mariani annulla, a seguito di check al VAR andando a rivedere l’episodio. Scampato il pericolo l’Inter si tranquillizza e all’82’ il Milan va al tappeto. Una gran palla di Arturo Vidal manda nello spazio Marcelo Brozovic sulla destra, cross sul secondo palo dove irrompe Robin Gosens che tocca in rete da due passi. Per il tedesco è il primo gol in nerazzurro, per il Meazza finalmente pieno è l’apoteosi.

Video con gli highlights di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.