Thiago Motta stuzzica Arnautovic: interista pronto a replicare − CdS

Thiago Motta e Arnautovic domani si ritroveranno uno contro l’altro in quel di Bologna. Il tecnico dei felsinei e l’attuale attaccante dell’Inter non sempre hanno un avuto un feeling top.

RITORNO − Sfida speciale per Marko Arnautovic, che domani sfiderà il suo ex Bologna con la maglia dell’Inter. L’austriaco, 25 gol in 58 partite ufficiali con la maglia degli emiliani, ha vissuto due stagioni molto diverse. La prima positiva chiusa con 15 gol, la seconda altalenante e con qualche infortunio di troppo conclusasi con 10. Il feeling con l’ex compagno nell’Inter del Triplete Thiago Motta non è mai sbocciato definitivamente, tanto che lo stesso Motta lo scorso anno decise di usare nei suoi confronti più il bastone che la carota mettendo molte volte in panchina e criticandolo per qualche atteggiamento quasi superficiale. Ieri anche la piccola stoccata in conferenza stampa. Arnautovic, che si gioca una maglia dal 1′ con Lautaro Martinez, è pronto a replicare in campo anche per rinfrescare la memoria a chi lo ha già dimenticato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu