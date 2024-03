Thiago Motta: «Anche l’Inter ha punti deboli! Arnautovic? Contenti tutti»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita tra Bologna e Inter. Il tecnico dei rossoblù si è riferito anche ad Arnautovic.

CONFERENZA THIAGO MOTTA − La conferenza stampa di Thiago Motta a due giorni da Bologna-Inter.

Che partita sarà sabato?

Sarà una bella partita. Loro sono forti e partono da favoriti in campionato e nella scorsa Champions sono arrivati in finale. Noi siamo dove meritiamo, sia per ciò che mettiamo in campo, sia per gli allenamenti svolti durante la settimana. I ragazzi sanno cosa devono fare e con il nostro pubblico che ci spinge pensiamo di poter fare la nostra prestazione.

L’accoglienza dei tifosi dopo Bergamo.

Sono emozioni belle, devo ringraziare, sono molto grato dell’affetto dei nostri tifosi, orgoglioso poi perché si riconoscono nel nostro gioco e nella nostra squadra.

Come affronterete la partita?

Il valore della squadra che andremo ad affrontare ha un grandissimo livello. Inzaghi lo ammiro tantissimo, ha le sue idee, convinto di quello che vuole, non da oggi, noi affronteremo la partita al massimo per cercare di avere il miglior risultato positivo come sempre.

L’Inter ha punti deboli?

Anche l’Inter ha i suoi punti deboli, difficile trovare una squadra senza, chiaro che ha questo livello ce ne sono meno sicuramente.

Cos’è cambiato rispetto alla partita di Coppa Italia e dell’andata in campionato?

Penso che la partita sarà più aperta rispetto a quella di Coppa Italia. Loro riescono facilmente a trovare la conclusione, noi possiamo impedirglielo. All’andata dopo 15 minuti eravamo sotto di due gol, poi abbiamo lottato e siamo riusciti a recuperare.

Ritorna Arnautovic a Bologna.

Tutti ci abbiamo guadagnato, lì è la cosa bella. Lui voleva andare all’Inter, ha fatto una scelta che la rispetto tantissimo. Noi siamo contenti del nostro percorso, stiamo bene anche noi, è stata la scelta giusta