Arnautovic o Lautaro Martinez? Inzaghi da convincere: obiettivi diversi − CdS

Arnautovic e Lautaro Martinez si giocano una maglia al fianco di Marcus Thuram in Bologna-Inter. Entrambi gli attaccanti hanno validi motivi per scendere dall’inizio.

BALLOTTAGGIO − Simone Inzaghi si prenderà tutto il tempo per decidere chi schierare domani alle 18 in Bologna-Inter, al fianco di Thuram. Marko Arnautovic o Lautaro Martinez. La sfida del Dall’Ara è ovviamente importante e da non sottovalutare, ma qualche pensiero sarà già rivolto alla super sfida di mercoledì 13 contro l’Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Da capire chi affiancherà Tikus domani. Sia Arnautovic che Lautaro Martinez hanno degli argomenti validi per convincere il proprio mister. Da un lato, c’è la voglia di farsi ricordare e di non farsi rimpiangere dai propri ex tifosi di Arnautovic. A Bologna ha giocato due anni e qui, grazie anche ai fasti della squadra rossoblù e di Zirkzee, suo successore, lo hanno ormai dimenticato. Arna vuole rinfrescargli la memoria. Dall’altro, Lautaro Martinez, rimasto a secco col Genoa, punta a segnare per incrementare il proprio bottino di reti. Higuain e Immobile sono ancora lontani, mancano 11 partite e 13 gol per eguagliarli, per il Toro ogni chance è buona per cercare di avvicinarsi. Inoltre, ha un conto in sospeso contro il Bologna, visto che in Coppa Italia sbagliò un calcio di rigore nei tempi regolamentari. Poi l’Inter andò lo stesso in vantaggio ai supplementari, ma si vince rimontare ed eliminare uscendo dal torneo. Dunque, il Toro ha voglia di record e rivincita. Tra l’allenamento di oggi e la mini rifinitura di domani, Inzaghi scioglierà le riserve.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno