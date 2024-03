Sanchez e Carboni si ‘giocano’ l’Inter: il club valuta due opzioni – TS

Alexis Sanchez o Valentin Carboni? L’Inter di Simone Inzaghi pensa al futuro e si immagina il quinto attaccante. Due le strade percorribili, ricorda Tuttosport.

ETÀ – Da un parte Alexis Sanchez, classe ’88, dall’altra parte invece Valentin Carboni, classe 2005, che ha portato a casa una fresca convocazione con la Nazionale maggiore dell’Argentina per i prossimi impegni di fine marzo. Entrambi di proprietà dell’Inter, El Niño Maravilla con il contratto in scadenza a giugno. Per l’argentino invece, il giovane si sta facendo le ossa al Monza sotto la guida tecnica di Palladino. Sia sotto la gestione di Antonio Conte che quella di Simone Inzaghi, l‘Inter ha sempre preferito avere un parco di 4 attaccanti. Tutto questo potrebbe cambiare in vista della prossima stagione con l’Inter che vuole salire a cinque elementi nel reparto offensivo. Con una Champions League nuova, e gli impegni tra campionato e coppa Italia, al calendario dell’Inter si aggiungerà anche il Mondiale per club in programma a metà giugno 2025 negli Stati Uniti. Con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic, oltre all’arrivo di Taremi, ecco che è da capire chi sarà il quinto. Se da un lato i nerazzurri hanno valutato l’acquisto di una nuova pedina, c’è da dire che i nerazzurri stanno pensando di proporre allo stesso Sanchez un eventuale rinnovo, o in alternativa riportare alla base Valentin Carboni che con 20 presenze in Serie A, due gol e quattro assist si sta mettendo in mostra in Brianza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini