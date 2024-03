Bologna-Inter, due rientri dal 1′ e Mkhitaryan in panchina: la probabile formazione – TS

In vista della sfida contro il Bologna di sabato pomeriggio, l’Inter e Simone Inzaghi si preparano per definire gli ultimi dettagli prima di scendere in campo al Dall’Ara. Tanti i cambi tra difesa e centrocampo secondo quanto riportato da Tuttosport. Dalla panchina Mkhitaryan.

CAMBI – In attesa della delicata sfida di domani pomeriggio contro il Bologna, Simone Inzaghi sta definendo gli ultimi accorgimenti di formazione. Saranno tanti i cambi nell’undici iniziale dell’Inter: confermato Yann Sommer in porta, con Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard a completare il terzetto di difesa. Sugli esterni troviamo Denzel Dumfries e Carlos Augusto che rileva il posto di Dimarco per farlo riposare. Tanta freschezza a centrocampo con Kristjan Asllani che dovrebbe essere preferito ancora a Calhanoglu, poi spazio a Nicolò Barella e Davide Frattesi come mezz’ala. Mkhitaryan a riposo almeno inizialmente. In attacco invece maglia da titolare per Thuram, con Marko Arnautovic a fargli da spalla. Questa la probabile formazione dell’Inter secondo Tuttosport:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.