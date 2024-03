Bologna e Inter, a duello le migliori del 2024: record e… Tabù − CdS

Bologna e Inter domani si scontreranno in un appassionante duello al Dall’Ara. Sarà la sfida tra le due squadre più in voga di questo inizio di 2024.

SPETTACOLO − Che duello domani al Dall’Ara. Da un lato il Bologna dei miracoli di Thiago Motta, reduce da sei vittorie consecutive e quarta in solitaria. Dall’altro, la super Inter di Simone Inzaghi, capolista indiscussa con 72 punti in 27 giornate e a +15 sulla diretta inseguitrice Juventus. Insomma, comunque vada sarà spettacolo solo la Torre degli Asinelli. Entrambe puntano a due record: il Bologna alla settima vittoria di fila, filotto che non si vede dalle parti del Dall’Ara dalla stagione 1963-64 con Fulvio Bernardini in panchina; l’Inter la decima vittoria di fila in campionato per avvicinarsi alle 11 di Conte della stagione 2020-21 (ancora lontano Mancini che arrivò a quota 17 nella 2006-07). Inoltre, vincendo al Dall’Ara i nerazzurri conquisterebbero il tredicesimo successo di fila raggiungendo la stessa Inter di Mancini che nel 2008 vinse tredici partite consecutive tra tutte le competizioni. Bologna per l’Inter è anche un tabù da sfatare. Infatti, con Inzaghi in panchina, la Beneamata non ha mai vinto al Dall’Ara perdendo 2-1 nell’aprile del 2022 con il famoso errore di Radu e poi 1-0 nel febbraio dello scorso anno, con sfuriata di Lautaro Martinez nello spogliatoio.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia