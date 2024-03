Sabatini insiste: «Barella rotola e premiato, Berardi fermo e in lacrime. Link azzurro»

Sandro Sabatini insiste e rincara la dose sull’episodio di Nicolò Barella durante Inter-Genoa. Il giornalista fa un collegamento con Domenico Berardi.

COLLEGAMENTO − Sandro Sabatini ritorna sul rigore concesso all’Inter contro il Genoa: «Berardi stava fermo, paralizzato dal dolore. Barella si rotolava, premiato dall’arbitro. Berardi in lacrime, agonia sua e del Sassuolo. Barella con gioia, rigore-gol e abbracci fino allo scudetto. Berardi e Barella campioni d’Europa nel 2021: il link azzurro che unisce tutto, anche le contraddizioni. Vicini per la Nazionale. Distanti per il resto. All’opposto: uno s’è fatto male davvero, l’altro ha simulato. Se ne è parlato abbastanza, ma non tanto. Di Berardi quasi nulla. Di Barella il giusto, ma le sue capriole sono passate in secondo piano rispetto all’errore dell’arbitro Ayroldi. Che, per la cronaca, è stato sospeso al pari di Marchetti (Torino-Fiorentina) e Di Bello (Lazio-Milan)».

COLPA DEI GIOCATORI − Poi Sabatini tira una lancia a favore degli arbitri: «Dappertutto e in Italia anche di più, c’è la caccia all’arbitro, causa di ogni male e attore di ogni errore. Ed è indiscutibile che le prestazioni dell’ultima giornata abbiano dato buona mira al plotone d’esecuzione contro il designatore Rocchi e i suoi soldatini. Ma dire che la colpa è tutta loro anziché dei calciatori, significa confondere causa ed effetto. Nello specifico delle simulazioni: la causa è la sceneggiata del giocatore; l’errore arbitrale ne diventa l’effetto. E forse ce lo ha insegnato più Berardi che Barella».

Fonte: Tuttosport – Sandro Sabatini