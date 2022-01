Szczesny salta Inter-Juventus: ecco il motivo della sua assenza

A sorpresa Allegri oggi in conferenza stampa ha annunciato la presenza in porta di Perin domani in Inter-Juventus (vedi articolo). C’è un motivo alla base dell’assenza di Szczesny.

LA SITUAZIONE – Wojciech Szczesny ha appena cominciato il ciclo vaccinale, inteso come prima dose. Il portiere polacco è reduce dal vaccino e non ha ancora il Green Pass, che è valido quindici giorni dopo l’inoculazione iniziale. Motivo per cui domani, come annunciato da Massimiliano Allegri, in Inter-Juventus potrà andare solo in panchina. Questo perché, e l’ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, il nuovo protocollo prevede che chi non è in possesso del Green Pass non possa avere contatti con il resto del gruppo squadra. Al posto di Szczesny ci sarà Mattia Perin, che in stagione ha collezionato tre presenze in Serie A e una in Champions League.