Inter-Juventus, gruppo al completo per Inzaghi: rientri in allenamento

Per Inter-Juventus, salvo sorprese dell’ultimo momento, Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione. Dall’allenamento odierno proseguono i recuperi dei giocatori che avevano avuto problemi di recente.

TUTTI IN CAMPO – Gruppo al completo per Inter-Juventus di Supercoppa Italiana. All’allenamento di questo pomeriggio ha preso parte anche Alex Cordaz, appena guarito dal COVID-19 (vedi articolo). Come lui è rientrato Martin Satriano, già negativizzato da qualche giorno, ed era presente ad Appiano Gentile anche Aleksandar Kolarov. Quest’ultimo non era nemmeno in panchina contro la Lazio domenica, ma Simone Inzaghi in conferenza stampa ha anticipato come stia bene (vedi articolo). Presenti, naturalmente, anche Joaquin Correa ed Edin Dzeko tutti pienamente recuperati. Hanno fatto un quarto d’ora due giorni fa, il primo dopo un mese di stop per infortunio e il secondo dopo la positività. La seduta di ieri riguardava soprattutto chi non era partito titolare, oggi invece allenamento completo. Per Inter-Juventus Inzaghi potrà schierare la migliore formazione possibile, salvo novità da qui alle 21 di domani.