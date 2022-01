Cordaz, tampone negativo. Torna a disposizione dell’Inter – CdS

Dopo Edin Dzeko e Martin Satriano, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anche Alex Cordaz si è negativizzato.

GUARITO – Anche Alex Cordaz è guarito dal Covid-19 ed è risultato negativo al tampone. Il portiere potrà dunque accomodarsi in panchina domani sera in vista della Supercoppa italiana contro la Juventus. Nessun giocatore indisponibile per Simone Inzaghi, resta il solo Aleksandar Kolarov alle prese con qualche problemino fisico (per lui addio al calcio o cessione).

Fonte: Corriere dello Sport