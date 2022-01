Lozano guarito dal COVID-19: il Napoli lo ritrova in gruppo

Lozano è guarito dal COVID-19, ha avuto un tampone negativo. L’attaccante messicano del Napoli tornerà a breve in gruppo e potrà riprendere gli allenamenti agli ordini di Spalletti.

GUARITO DAL VIRUS – Hirving Lozano ha superato il contagio. L’attaccante del Napoli era risultato positivo al COVID-19 durante le feste, quando si trovava in Messico (vedi articolo). Due settimane dopo ha avuto un tampone negativo e per lui finisce l’isolamento. Il Napoli annuncia via Twitter: “Lozano negativo al COVID-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!” Molto difficile però che possa esserci giovedì (ore 18) negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.