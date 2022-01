De Rosa: «L’Inter sembra senza rivali. Juventus? Domani altri pensieri»

È vigilia della Supercoppa Italiana Inter-Juventus, ma secondo il giornalista De Rosa i bianconeri arrivano alla gara secca con la testa altrove. Questa la sua analisi, anche sulla squadra di Inzaghi, da Pomeriggio Sky Sport 24.

AL MEGLIO SOLO UNA – Geri De Rosa vede l’Inter in condizioni migliori per la Supercoppa Italiana di domani: «Sì, i risultati parlano abbastanza chiaro. In questo momento l’Inter non sembra avere rivali, sia sul piano dell’efficacia sia del gioco. È pur sempre un trofeo. Ovvio che arriva in un momento particolare, con tante assenze soprattutto per la Juventus, che ha avuto l’infortunio di Federico Chiesa che ha frenato gli entusiasmi. Mi sembra chiaro che la Juventus abbia altri pensieri, soprattutto la necessità di recuperare il terreno perduto. Però ha giocatori che queste partite le sanno giocare. L’Inter è favorita, ma in una partita secca affrontare la Juventus è sempre pericoloso».

PROFONDITÀ DI ORGANICO – De Rosa indica come nei nerazzurri ci siano più alternative, non solo per domani con la Juventus: «L’Inter, poi i tifosi tocchino ferro, ha sempre avuto delle alternative e mai troppe assenze di ruolo. In questo però c’è anche la bravura di Simone Inzaghi, che sta valorizzando giocatori come Alexis Sanchez: corre tantissimo, è sempre alla ricerca del passaggio vincente più che della soluzione personale. Le alternative ci sono, Roberto Gagliardini ha fatto un’ottima partita con la Lazio: non è solo fortuna, tutti i giocatori sono sulla stessa lunghezza d’onda e anche se non giocano poi si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa».