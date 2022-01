Inter-Juventus, Dzeko torna titolare! Allenamento in corso, un dubbio – Sky

L’Inter sta svolgendo ora l’allenamento di vigilia della Supercoppa Italiana con la Juventus. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi annuncia il rientro di Dzeko da titolare dopo il quarto d’ora con la Lazio.

SCELTE (QUASI) FATTE – Matteo Barzaghi dà le ipotesi di formazione per Inter-Juventus di Supercoppa Italiana: «Edin Dzeko si candida per una maglia da titolare nella Supercoppa Italiana, con Alexis Sanchez che è più di un’alternativa. Sta benissimo, non ha fatto sentire l’assenza di Dzeko. Parte favorito Lautaro Martinez, ma Simone Inzaghi ci penserà. L’altro dubbio è sulla fascia destra: Denzel Dumfries sta facendo benissimo, Matteo Darmian si è riaffacciato ora. Sono dubbi che probabilmente l’allenatore si porterà fino alla fine, per il resto la difesa è confermatissima come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella con Ivan Perisic a sinistra. In questo momento l’Inter sta bene fisicamente e mentalmente, poi quando giochi con la Juventus è sempre difficile».