Allegri: «Bonucci c’è. Szczesny non ha Green Pass. E con Marotta…»

Domani si gioca Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana. A San Siro sarà grande calcio e oggi, alla vigilia di questo appuntamento, hanno parlato Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini in conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore bianconero.

Buongiorno mister, ha le idee chiare sulla formazione di domani o ci sono ancora dei dubbi?

No, non ho le idee ben chiare perché devo vedere le condizioni dei giocatori. Abbiamo recuperato Bonucci, invece Danilo non si sente sicuro. Domani gioca Perin in porta, perché Szczesny si è vaccinato per ultimo e arriverà allo stadio all’ultimo minuto. Mi hanno invece stupito i giudizi su Rugani dopo la partita dell’Olimpico, perché è stato tra i migliori a Roma. Devo valutare anche Dybala che era tanto che non giocava così tanto. Veniamo anche da uno scontro diretto duro come quello di Roma. Domani giochiamo contro la più forte del campionato e sarà una bellissima partita. Qualunque risultato verrà fuori non deve intaccare il nostro percorso.

Ha parlato con Chiesa? Cosa gli ha detto?



Gli ho parlato dopo la partita e ieri mattina: dispiace per lui e per il calcio italiano. Sono cose che capitano e deve stare sereno. Per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare qualcosa in più.

Detto questo, cambia però il mercato con l’infortunio di Chiesa?

La rosa è questa e rimaniamo con questi. Abbiamo tante soluzioni offensive e se c’è necessità alzeremo Cuadrado.

Chi gioca in difesa domani: confermato Rugani? Intanto però sono arrivato i gol dalla difesa lei ha parlato e De Sciglio ha segnato…

Meno male che ha segnato De Sciglio l’altra sera. Per domani rientra Alex Sandro, Bonucci non è in condizione di giocare dall’inizio ma c’è. La coppia sarà quella (Rugani con Chiellini, ndr) e con noi verrà anche De Winter.

Una curiosità: ha sentito Marotta negli ultimi anni?

Sì l’ho sentito, ho sempre tenuto i rapporti con i vecchi dirigenti. C’è anche un lato umano non solo professionale, io rimango legato affettivamente alle persone con cui ho lavorato. Ci siamo visti a pranzo a Milano ogni tanto, ma ho rapporti per esempio anche con Galliani che sento due volte a settimana.

Domenica sera all’Olimpico come ha vissuto la partita dalla tribuna?

Dalla tribuna il calcio sembra più lento, poi Landucci deve prepararsi perché sarò squalificato anche in Coppa Italia. Ho pensato anche di andare in panchina visto che è andata bene….

In cosa deve migliorare la Juve?

Il giudizio sulla partita di domani non cambia, non è che son matto. Deve regnare l’equilibrio: analizzare cosa va bene e cosa va male. Abbiamo diversi giovani in squadra: più giochi e più acquisisci esperienza. Sono contento delle scelte che ho fatto, sapendo che ci vuole tempo per essere protagonisti in assoluto. E’ ciclica la vita, altrimenti vincerebbero sempre le stesse squadre. Torneremo ad essere una squadra solida quando avremo un equilibrio.

Kulusevski titolare?

Ci ho parlato anche ieri. E’ un 2000, sta capendo la Juventus. Come tutti deve fare un salto di qualità a livello mentale.

L’Inter può aprire un ciclo?

Non so se aprirà un ciclo, dovremo essere bravi noi a mettergli i bastoni fra le ruote. In un campionato lungo vince la squadra più forte. Quest’anno dobbiamo raggiungere quelle che sono davanti, pensiamo partita dopo partita, poi l’anno prossimo vedremo di accorciare i tempi per tornare a lottare per lo Scudetto