LIVE – Inzaghi e Handanovic in conferenza alla vigilia di Inter-Juventus

Domanda per Inzaghi: si è parlato molto dei giudizi cambiati nei confronti dell’Inter. Dire che siete la squadra da battere può pesare?

Io penso che timore assolutamente no. Anzi, l’ho detto a più riprese: dev’essere uno stimolo in questo momento. Siamo in testa alla classifica e dev’essere uno stimolo per noi, ma non bisogna andare indietro a ottobre: basta andare al 20 agosto, la netta favorita per lo scudetto mi sembra che fosse la Juventus con un bel numero di squadre, Inter in primis, a cercare di contenderlo a loro. Poi sappiamo che i pronostici si fanno ma conta il campo, fino alla fine sarà una lotta aperta perché abbiamo visto come giocano Milan e Napoli, l’Atalanta da quattro anni ha avuto questo rendimento e la Juventus delle ultime sette penso ne abbia vinte sei. Il primato dev’essere uno stimolo per continuare a migliorarci.

Domanda per Handanovic: questo tipo di vigilia e lo scudetto possono ripagarti degli anni di sacrifici?

Non solo per me è importante un titolo, ma per tutti i giocatori. Alla fine si gioca per i titoli, è una cosa importante per me ma anche per i miei compagni.

Domanda per Inzaghi: due vittorie in Supercoppa contro la Juventus, come si batte?

L’ho detto prima: le finali sono tutte partite particolari. Possono essere decise da un singolo episodio, noi dovremo fare in modo di fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Sappiamo che dall’altra parte ci sarà una grandissima squadra, abituata a partite del genere come noi. Sappiamo che ci saranno momenti di difficoltà, dobbiamo essere bravi a uscirne perché vogliamo fare una grande partita.

Domanda per Handanovic: che partita ti aspetti?

Mi aspetto una Juventus sempre tosta, quando giochi contro l’Inter non è una partita uguale alle altre. Loro quando vengono qua sono sempre stati tosti, momento sì o no non conta per me. Secondo me quando una partita è così noi ce l’aspettiamo difficile, già sappiamo che non conta chi è favorito.

Domanda per Inzaghi: che cosa significa giocare una partita del genere?

Sicuramente è una finale. Ho avuto la fortuna di giocarne sia da giocatore sia da allenatore, favoriti in queste partite non ce ne sono. Incontriamo una squadra che è in salute e viene da otto risultati utili, domenica ha recuperato una partita importantissima facendo un qualcosa di straordinario. Conosciamo la Juventus, è abituata a giocare finali e ha giocatori di grandissima esperienza. Però siamo in un ottimo momento, ce la giocheremo con le nostre armi sperando di dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Le motivazioni saranno importantissime domani.

Domanda per Handanovic: cosa dà e cosa può togliere una partita così importante?

La partita con la Juventus si sa, è sentita da parte nostra e anche da parte loro. È un derby d’Italia, ti dà un titolo: noi giocatori dell’Inter siamo vogliosi di vincere come loro, questa partita ci può dare tanto ma lo sappiamo. Ce la giocheremo con il nostro spirito e il nostro atteggiamento degli ultimi due mesi: andiamo a giocare la nostra partita, quello che prepareremo oggi e domani lo metteremo in campo.

Domanda per Inzaghi: quanto è importante avere Steven Zhang al tuo fianco prima di una partita così importante? Che impressione ti ha fatto e cosa ti ha chiesto?

Per quanto riguarda la vicinanza del presidente adesso c’è fisicamente. Sono contento, però in tutti questi mesi che è mancato l’ho sempre sentito molto vicino. Ci sentivamo spesso, ci messaggiavamo prima e dopo le partite. Sono contento che sia qui con noi adesso, ha visto la partita di domenica con la Lazio e speriamo di fare una grande gara per lui, i nostri tifosi e la nostra società. Ci dobbiamo preparare al meglio perché sarà una partita importante per noi.

Inter-Juventus, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la Supercoppa Italiana.