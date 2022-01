Inter Women, Karchouni calciatrice del mese di dicembre AIC

Ghoutia Karchouni, centrocampista dell’Inter Women, è stata premiata come calciatrice del mese di dicembre dall’Associazione Italiana Calciatori. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale.

INTER WOMEN – Ghoutia Karchouni, centrocampista dell’Inter Women, è stata premiata calciatrice del mese di dicembre. Sul sito dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) si legge. “Ghoutia Karchouni è dotata di grande capacità di finalizzazione e di accelerazione, qualità che usa per tentare i numerosi assalti alla porta avversaria. Si è rivelata una giocatrice preziosa per la chiusura in crescendo del girone di andata dell’Inter femminile in campionato: a dicembre con la vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan e con il pareggio contro il Sassuolo per 2-2, la squadra nerazzurra finisce al quarto posto a 22 punti le partite di andata di serie A“.

INDISPENSABILE – “A dicembre, l’Inter scopre ancora di più l’alta potenzialità che ha in fase offensiva soprattutto con Ghoutia Karchouni che ne è parte fondamentale: già dopo la partita contro la Juventus di fine ottobre, quando la crescita della squadra è iniziata a sembrare sempre più chiara, la centrocampista francese ha preso in mano il reparto ed è diventata indispensabile agli schemi di Rita Guarino. Karchouni, infatti, sa muoversi a centrocampo palla al piede, inventa giocate e affianca alla qualità realizzativa prestazioni sempre all’altezza“.

PARTITE – “Contro il Sassuolo in casa, l’Inter si propone presto in fase offensiva e a centrocampo accadono le cose migliori: passaggi precisi, veloci, intese sempre più collaudate e pressing: Ghoutia Karchouni è ora il centro ora la parte finalizzante di queste trame di gioco ed è suo l’inizio di una delle più nitide occasioni da gol dell’Inter nel primo tempo: ruba palla oltre il centrocampo e accende una compagna di squadra.

Sua è, soprattutto, la prima rete, costruita finemente: tocca per Tatiana Bonetti che le restituisce la palla, controlla in corsa, si invola verso la porta ed evita l’anticipo dell’avversaria, calciando con precisione e cura un tiro che avrà solo bisogno di essere toccato da Ajara Nchout Njoya; in questa rete ci sono destrezza, abilità e velocità di esecuzione“.

GOL – “Contro il Milan, invece, il suo gol è più semplice – il rigore è un cucchiaio efficace – è il terzo e arriva alla mezz’ora, a completamento di una prima porzione di gioco molto brillante da parte dell’Inter che non solo ha indirizzato la partita, ma ha anche mostrato le capacità di inserimento di Ghoutia Karchouni e la sua capacità di incidere“.

Fonte: AssoCalciatori.it – Elena Marinelli