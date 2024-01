Supercoppa Italiana: i diffidati (per la Serie A). Novità sugli squalificati

Niente squalificati per le semifinali di Supercoppa Italiana: il nuovo regolamento fa sì che le sanzioni si scontino solo alla ripresa della Serie A, coi diffidati restano quelli del campionato. Ma, in caso di ammonizione, non salteranno la finale (solo chi viene espulso fra oggi e domani lo farà).

SUPERCOPPA ITALIANA – DIFFIDATI SEMIFINALI

NAPOLI-FIORENTINA giovedì 18 gennaio ore 20

Diffidati Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Pasquale Mazzocchi (in caso di ammonizione squalifica in Lazio-Napoli di Serie A)

Diffidati Fiorentina: Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Jonathan Ikoné, Luca Ranieri (in caso di ammonizione squalifica in Fiorentina-Inter di Serie A)

INTER-LAZIO venerdì 19 gennaio ore 20

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Simone Inzaghi (allenatore) (in caso di ammonizione squalifica in Fiorentina-Inter di Serie A)

Diffidati Lazio: Danilo Cataldi, Luca Pellegrini, Nicolò Rovella, Maurizio Sarri (allenatore) (in caso di ammonizione squalifica in Lazio-Napoli di Serie A)