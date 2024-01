L’Inter d’Arabia col peso del pronostico: 2 dati lo confermano − CdS

Oggi parte la Supercoppa in Arabia. L’Inter, ritenuta la chiara favorita, ha tutto il peso del pronostico contro le rivali Lazio, Napoli e Fiorentina.

NUMERI − Il grande cammino in Serie A consente all’Inter di arrivare in Arabia Saudita come netta e chiara favorita per la vittoria finale della Supercoppa. Ma ovviamente è sempre il campo l’ultimo giudice. Ma i numeri sono tutti dalla parte dei nerazzurri. La classifica di Serie A parla chiaro: l’Inter ha totalizzato ben 51 punti sui 60 a disposizione in questa prima parte di stagione e le distanze da Lazio, Napoli e Fiorentina sono siderali. Dalla diretta avversaria Lazio in semifinale, l’Inter dista 18 lunghezze, dalla Fiorentina 17 e dal Napoli campione in carica addirittura 20. Non solo la classifica, ma a confermare lo status dell’Inter ci sono anche gli scontri diretti. L’Inter ha vinto contro tutte e tre senza nemmeno incassare un gol e per un totale di 9-0. Contro la Lazio ha sbancato l’Olimpico 2-0 con reti di Lautaro Martinez e Thuram; a Napoli, i nerazzurri hanno sconquassato i campioni d’Italia 3-0; mentre contro la Fiorentina, affrontata subito alla terza giornata, gli Inzaghi boys hanno dato ben quattro. Uno show incredibile. Ovviamente in coppa i numeri si azzerano e non faranno gol. Serve la massima concentrazione e la consueta fame per arrivare all’obiettivo finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno